HINNETELEHT EM-pilet saadi kindlalt kätte, aga enamikul mängijatel jäi ka varu

«Sisendasin endale, et oleme selleks võimelised ja kõik on meie kätes. Me peamegi olema enesekindlamad. Esimesel poolajal oli näha, et olime raskustes. Mulle oli see ka esimene nii suur mäng. Sellistes mängudes peab asju hästi lihtsana hoidma. Teisel poolajal suutsime seda paremini,» arutles Eesti koondise peatreener Heiko Rannula.