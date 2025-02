Spordi nimel abilinnapea koha jätnud välejalg tõusis taas troonile

«Tänane jooks algas samamoodi nagu eelmine aasta: alguses vedasin ise, kuid siis läks [Rasmus] Kisel ette. Seejärel mõtlesin, et ma ei taha sama viga teha ja läksin uuesti vedama ja ütlen: see oli see õige otsus, mis täna võidu tõi. Mina olen väga rahul,» sõnas 3.52,78ga distantsi läbinud Šalkauskas.