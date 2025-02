Järjekordne piinlik esitus kasvatas Manchester Unitedi väljakukkumise võimalusi

Ehkki tabeliseis sellele ei viita, tuli Man United 26. voorus Evertonile vastu kerge soosikuna – vähemalt paberil, sest on ju Punastel Kuraditel selgelt kallimad ja prominentsemad mängijad kui Evertonil.

Aga juba 19. minutil sai selgeks, et Man Unitedi selle hooaja kohutav hoog jätkub ka Goodison Parkil, sest siis jäädi Beto tabamusest 0:1 kaotusseisu.

Näis, et mäng on Unitedi võita, sest initsiatiiv oli nende käes. Kohtumise üleminutitel paistis aga teisiti, sest kohtunik määras Evertoni kasuks penalti! Mõni hetk hiljem suundus vilemees Andrew Madley VAR-ekraani juurde ning sealt tagasi tulles tühistas esialgse otsuse. Nii jäigi mäng viiki.

Vahe on küll suur, aga kui United jätkab samamoodi, võib esiliigasse langemine saada teoks, sest nad on viimase 10 mänguga teeninud kõigest 8 punkti. Hooaja lõpuni on 12 vooru, tavaliselt piisab püsimajäämiseks 40 punktist. Everton hoiab 31 punktiga 12. kohta.