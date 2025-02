Üllar Kerde: Salumetsa ajast saati on põhimehed tulnud välisklubidest

«Mehed tulevad koondisse välismaalt, headest klubidest. Erinevatest kohtadest, erinevatest riikidest. Küsimus pole selles, et meil Eestis ei tehta tööd, vaid mida rohkem sul on tugevate klubide mängijaid, seda tugevam on koondis.

Need mehed on heal tasemel pidevalt töös. Nende koduklubides on iga koha pärast tihe konkurents, sa pead igas trennis kõvasti pingutama. Salumetsa ajast alates on sisuliselt kõik põhimehed tulnud väljast. Minul oli samamoodi,» ütles Kerde, kes tüüris koondise 2001. aastal EMile.