Hyundai otsustab WRCs jätkamise lähikuudel

Kõige rohkem on spekuleeritud, et Hyundai tõmbab tehasemeeskonnalt stepsli küljest juba pärast käimasolevat hooaega. Kuna aga WRC-le ja Rahvusvahelisele autoliidule (FIA) on antud lubadus sõita tippkonkurentsis kuni 2026. aasta lõpuni, siis ilmselt jätkatakse ühe aasta vältel eratiimina. Neid kuuldusi pole kinnitatud, kuid peamine küsimus on, kas Lõuna-Korea autotootja valmistub WRCst lahkuma või soovitakse ikkagi pikemas perspektiivis kanda kinnitada?

Meeskonnapealik Abiteboul ütles Rootsi rallil, et detsembris teatatud reeglimuudatused Hyundaile ei sobi. «Loodan, et osaleme WRCs ka 2027. aastal. Oleme esitanud FIA-le oma nägemuse reeglimuudatustest, mis on juba otsustatud või välja pakutud. Reeglid on sellised... me tunne end nende suhtes kehvasti,» tunnistas Abiteboul intervjuus Belgia ringhäälingule RTBF.