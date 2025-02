Mäesuusataja tegi MK-etapil ajalugu

Ameeriklanna Shiffrin sai slaalomivõistluse esimesel läbimisel kirja aja 53,70, mis paigutas ta liidrikohale. Teise laskumise tulemus 56,54 oli küll läbimise neljas, ent sellest piisas, et võtta koondtulemusega 1.50,33 karjääri 100. etapivõit.

29-aastane Shiffrin edestab etapivõitude arvestuses lähimaid konkurente pika puuga. Naistest on teine tema kaasmaalane Lindsey Vonn, kes võitnud 82 etappi. Meeste arvestust juhib rootslane Ingemar Stenmark, kes triumfeeris aastatel 1973–1989 kokku 86 etappi.

«Kõik on olnud nii toetavad. Olen nii tänulik,» ütles Shiffrin, kes sai kolm kuud tagasi tõsise kukkumise järel vigastada, Norra Viaplay ülekandes. «Ma ei tea, kas keegi üldse oskab unistada sellisest saavutusest. See on liiga suur, võtab liiga palju aega. Olen lihtsalt üritanud olla eilsest minast natuke parem.»