Suurte vastu ei tule üldse: Manchester City sai liidrilt kolaka

Big six results for Manchester City in the PL this season:



✅ Chelsea 0-2 City

🤝 City 2-2 Arsenal

❌ City 0-4 Tottenham

❌ Liverpool 2-0 City

❌ City 1-2 Man United

✅ City 3-1 Chelsea

❌ Arsenal 5-1 City

❌ City 0-2 Liverpool



Everyone trying to get their revenge 😂 pic.twitter.com/RiUFoJTYDc