VIDEO «Kas on mõni ala, mida see mees ei valluta?» Teivashüppe rekordimees ei väsi üllatamast

25-aastane Duplantis on viimastel aastatel teinud teivashüppest täitsa tema ala. Ta võitis mullu Pariisi olümpial kulla, kui püstitas meeletu maailmarekordi 625 cm. See oli tema karjääri teine olümpiakuld, lisaks on tal ette näidata kaks MM- ja kolm EM-kulda ning kaks sise-MMi kulda.