Kui palju on püssirohtu alles nelja päeva jooksul teise suure ülesande täitmiseks? Meeskond igatahes on täis otsustavust anda võõrustajatele lahing. «Vastane on raske, kindlasti ei anna leedulased meile siin midagi kergelt. Muidugi, suur eesmärk on täidetud ja mingil määral võis tekkida pingelangus. Aga arvan, et poisid tahavad selle tsükli korralikult lõpetada,» ütles peatreener Heiko Rannula Postimehele optimistlikult.

Kuidas võivad lood olla vaimujõuga? «Oleme piisavalt näljased ja meil on piisavalt palju motivatsiooni. Leedu on ikkagi Leedu. Eriti kui mängida Leedus ning teades, et nendel on väike okas hinges (viitab Eesti poolt aasta tagasi Tallinnas saadud 65:59 võidule – V.A.). Nii et see on mängijatele ka natukene isiklik mäng. Spordis tahad ikka võita.»