VIDEO Itaalia kõrgliigas kukkus ründaja mängu ajal kokku

Parameedikud toimetasid Keani koheselt haiglasse, Fiorentina teatas hiljem avalduses, et Kean sai mängus Verona vastu peatrauma. «Ta viibib haiglas uuringutel,» lisati teatele. Verona ründaja on selle hooaja jooksul löönud 15 väravat ja on Serie As paremuselt teine väravakütt.