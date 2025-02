PM LEEDUS Täna mängitakse hea tuju ja alagrupi esikoha peale, finaalturniiri loosimise asetus on paigas

Hetk aasta eest Tallinnas peetud mängust Eesti - Leedu. Palliga on Kristian Kullamäe, teda ajab taga Lukas Lekavicius. Kullamäe on täna Klaipedas kohal, Lekavicius mitte.

Et nii Eesti kui ka Leedu korvpallikoondised on juba kindlustanud pääsu EMi finaalturniirile, tekkis täna Klaipedas peetava omavahelise mängu eel küsimus, et kas peale hea tuju ja alagrupi esikoha on midagi veel mängus?