Soome suurima medalilootuse MMil osalemine sattus ohtu

Vähem kui kümme päeva tagasi võitis Iivo Niskanen (keskel) Falunis MK-etapi Johannes Høsflot Klæbo (vasakul) ja Erik Valnesi (paremal) ees. Nüüd on aga 33-aastase soomlase osalemine sel nädalal algaval MMil haiguse tõttu küsimärgi all.

Kolmekordne olümpiavõitja Iivo Niskanen on sel nädalal Norras Trondheimis algava põhja suusaalade MMi kõige suurem soomlaste medalilootus. Täna teatas ta aga intervjuus Soome meediale, et on jäänud haigeks ja MMil osalemine on küsimärgi all.​