Muidugi pole Hyundai tiimipealik sellise arenguga rahul. «Meie ees on Toyota, nagu see oli Monte Carlos, see ei ole rahuldav. Ja me peame natuke rohkem vaeva nägema, et täpselt aru saada, mis puudu on. Aga midagi on puudu,» rääkis Abiteboul Rootsis DirtFishile.