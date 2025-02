Euroopa korvpallilegend: kes ei tahaks näha Moskva CSKAd tagasi Euroliigas?

Euroliiga peatreenerite nõukogu esimees Goran Sasic rääkis hiljuti võimalusest, et Venemaa klubid võiksid järgmisel hooajal naasta Euroliigasse, kirjutab Eurohoops.net. Sasic tõi agressorriigi klubidest eraldi välja CSKA ja Peterburi Zeniti.

Kahekordne Euroliiga meister ning 2007. aasta turniiri kõige väärtuslikum mängija Papaloukas, kes mängis aastatel 2002–2008 ja 2012-2013 CSKAs, tunnistas, et poleks teps mitte selle vastu, kui tema endine leivaisa naaseks Euroopa tugevaimasse korvpallisarja.

«Esmalt peame muidugi vaatama, milline on olukord maailmas ning kas see samm on võimalik. Aga kes ei tahaks näha CSKAd tagasi Euroliigasse?» vahendas Papaloukase sõnu Eurohoops.