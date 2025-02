UEFA juhtkonda kandideeriv Aivar Pohlak: mu persoon sobib sinna ametisse hästi

Hakatuseks on oluline märkida, et UEFA juhtkonda kandideerimine ei muuda kuidagi Pohlaku plaani Eesti Jalgpalli Liidu presidendiameti osas, kuhu ta kandideerib tänavu toimuvatel korralistel valimistel.

Alates 2007. aastast UEFA noorte- ja amatöörjalgpalli komiteesse kuulunud ja seal terve selle aja esimese aseesimehe ametit pidanud Pohlak märgib Postimehele, et kuigi UEFA täitevkomiteesse kandideerima on teda kutsutud varemgi, klappisid asjad nüüd esimest korda nii, et ta otsustas ametit püüda.