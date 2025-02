PM LEEDUS Maik Kalev Kotsar: oli hea agressiivne mäng, mis valmistas meid EMiks ette

Eesti jäi mängu alguses jõhkra surve alla. Esimesel veerandajal tehti kuus pallikaotust, vastane viskas nende järel 11 punkti. «Teadsime, et nad tulevad selliselt peale. Lootsime, et kohtunikud annavad rohkem vilesid, aga kahjuks ei andnud,» ütles Kotsar pärast mängu Eesti ajakirjanikele. «Peame ise lihtsalt paremad olema. Lubamatu on vastasel lasta esimesel poolajal visata 60 punkti.»