Skandaal Lätis: laskesuusataja Andrejs Rastorgujevs sai MMil treeneri käest peksa

Väidetavalt tahtis Läti parim laskesuusataja rääkida treeneriga suuskadest, mis mullu kadusid. Rastorgujevs kahtlustab, et kadumise taga oli Bričsis ning tal olevat ka tunnistaja, kes võib kahtlust kinnitada. «Ütlesin talle, et anna suusad tagasi või pöördun teiste instantside poole, kes hakkavad asja uurima,» märkis ta.

Rastorgjuevs tõdes, et tema õlg sai niivõrd tõsiselt vigastada, et võib vajada operatsiooni. Ta lisas, et ei jätka koondises, kui Bričsis jääb sellega seotuks. «Ma ei oodanud, et treener käitub nii. Mis järgmiseks – võtab relva ja hakkab tulistama? Olen šokis,» ütles ta.