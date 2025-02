Norra laskesuusatäht ohverdas MM-medali jaoks kõik

«Seda on raske seletada. Ma arvan, et ta ei oska isegi seda seletada. Ta on väga hea võistleja, eriti rajal. Ettevalmistusel muutub ta närviliseks, kuid suusatamise ajal ei tundu ta üldse pinges olevat. Ta on uskumatult kindel püstitiirudes,» kommenteeris treener Sverre Huber Kaas. «Ta on alati veidi närviline. Vahetult enne võistlust ei ole lihtne süüa. Peame kolm tundi talle söögi ette valmistama, aga see on MMil normaalne.»