Värske laskesuusatamise maailmameister pühendas võidu Ukraina kangelastele

Täpselt kolm aastat on möödunud sellest, kui algas täiemahuline sissetung. Euroopa on tähistanud viimased nädalad Lenzerheides suurt laskesuusapidu. Loodan, et Euroopa jätkab tugevalt koos Ukrainaga ja Norra suurendab toetust! Au Ukrainale! Au kangelastele!» kirjutas Strømsheim oma Instagrami kontol.