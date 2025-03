Eestimaa talimängud on kohal - otseülekanded toovad spordipeo koju kätte

Päeva teises pooles, kell 13.20, on eetris korvpalli finaalmängud , kus võistlevad tugevamad tiimid omavalitsuste arvestuses. Ülekannetes saab näha mitte ainult põnevaid hetki rajalt ja väljakult, vaid ka kommentaare ja taustainfot sportlaste ning nende soorituste kohta.

Eestimaa talimängud on juba 15. korda toimuv suurüritus, mille eesmärk on edendada omavalitsuste vahelist sportlikku konkurentsi ja pakkuda talispordihuvilistele mitmekesiseid võistlusvõimalusi. Tegemist on Eesti ühe suurima spordipeoga, mis ühendab tippsporti, harrastussporti ja kogukondlikku sportlikku meeleolu.