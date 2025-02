Endine Madridi Reali mängija siirdus poliitikasse

Pühapäeval peetud kongressil valiti Özil Õigluse ja Arengu Parteisse (AKP). Kongressi ajal valiti Recep Tayyip Erdoğan teist korda järjest partei esimeheks. AKP on Türgis võimul olnud kaks kümnendit.

Özil sündis ja kasvas üles Saksamaal ning on koondist esindanud 92 mängus. Endine Madridi Reali ning Londoni Arsenali mängija tõmbas sportlaskarjäärile joone alla 2023. aastal. Ta veetis oma viimased aastad profisportlasena Istanbulis esindades Fenerbahçet ja Başakşehiri. Özili on Türgi juured ning on pikalt hoidnud häid suhteid​ Erdoğaniga. Viimane käis isegi vutimehe pulmas 2019. aastal.