«See on eluohtlik!» Rootslased kirusid enne MMi Trondheimi suusaradu

Rootsi koondis pidas hommikul valitsenud olukorda nii karmiks, et otsustas oma treeningu teha hoopis teistel radadel lähipiirkonnas. Aftonbladet kirjutas, et raja seisukorrast jäi mulje, nagu valmistutaks Norras pigem uisutamise, mitte suusatamise MMiks.

«See on eluohtlik,» ütles Rootsi suusataja Edvin Anger Expressenile. Ja juba neljapäeval selgitatakse nendel radadel sprindi maailmameistrid. Ka võõrustaja Norra koondis lükkas täna hommikuks planeeritud treeningu hilisemaks, kirjutas Ilta-Sanomat.

«Me ei saada suusatajaid sellise ilmaga välja, ootame paar tundi. Siis on parem, kui päike paistab,» ütles veel ühe koondise, Suurbritannia treener Jostein Vinjerui Expressenile.

Aga osa norralasi treenis hommikul võistlusradadel, näiteks Johannes Høsflot Klæbo. Ta nentis, et tingimused on head. Rajal suusatanud norralased ei mõista rootslaste poleemikat.

«See oli neist rumal, nad oleksid pidanud siia jääma,» sõnas Even Northug. Ka Erik Valnes on sama meelt. «Rootslased loovad draamat. Neile meeldib sellist asja teha.»

Aga ka Norra suusakuninganna Therese Johaugi ei nähtud hommikul rajal, kuigi ta viibis staadionil kohal. «Eelistame kvaliteeti kvantiteedile. See tundub jäine, nii et me lükkame treeningu edasi,» ütles Johaug VG-le.