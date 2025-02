Eesti naiskond avas Rahvuste liigas väravaarve, kuid sai ikkagi kaotuse

Tahame jõuda kõike korraga ning pühenduda erinevatele detailidele, kuid selleks pole nii palju aega. Iisrael oli küll väga kvaliteetne vastane, kuid meil endal on momente, mida saame ja tahame paremini teha, et mängust edukama tulemusega lahkuda,» sõnas Ševoldajeva.

Avapoolajal jäi peatreeneri sõnul puudu mängu seesolekust ja võtmepositsioonidel tegutsevate mängijate aktiivsusest. «Üks meie eesmärke oli leida liinidevahelist ruumi, kuid kahjuks see ei õnnestunud. Seetõttu tegime teisel poolajal muudatusi, et siseneda ohtlikesse ruumidesse,» selgitas ta.

Iisraelil on Rahvuste liigas seljataga kaks mängu, kus mõlemas on teenitud 3:1 võit. Samas alagrupis võistlevad Eesti ja Bulgaaria on ühe mängu järel punktideta.