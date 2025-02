Tomingas loobus MK-etappidest ja võistleb hoopis Otepääl

Otepääl peetakse 6.–15. märtsini IBU karikasarja kaks finaaletappi. Esimesel võistlusnädalal ehk hooaja eelviimasel etapil on kavas sprint, jälitussõit ja ühisstardist sõit, teisel nädalal ehk hooaja viimasel etapil lühike individuaaldistants, sprint ja segateatesõidud. «Hetkel on lumeolud Otepääl väga head, staadion ja kõik nõutud võistlusringid on IBU karikasarja võistlusteks ette valmistatud,» ütles võistluskomitee esimees Hillar Zahkna biathlon.ee'le.