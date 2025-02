Sise-EMile kvalifitseerus üheksa Eesti kergejõustiklast

60 meetri sprindis saab Eesti välja panna ühe naise ja mehe. Starti pääseb 40 sprinterit, 33. reitingukohaga sai sise-EMile Ann Marii Kivikas (isiklik rekord on 7,31). Meeste seas esindab Eestit Karl Erik Nazarov (isiklik rekord 6,55), kes on reitingu 23. real. Nazarov sai 2022. aastal sise-MMil neljanda koha.

Naiste 60 meetri tõkkejooksus esindavad Eestit Kreete Verlin (isiklik rekord 8,06) ja Diana Suumann (isiklik rekord 8,07), kes on reitingus vastavalt 29. ja 30. kohal.

Eesti on veel esindatud kahel alal. Naiste kõrgushüppe reitingutabelis on 14. kohal Elisabeth Pihela (isiklik rekord 1.92), kes pääseb 18 sise-EMil võistleva naise sekka. Meeste 800 meetri jooksus esindab Eestit Uku Renek Kronbergs (isiklik rekord 1.46,84), kes on reitingus 30. real.