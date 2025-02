Põhjanaabreid tabas enne MMi järjekordne tagasilöök

Hyvärinenit asendab laupäevasel võistlusel Markus Vuorela. See on teine gripijuhtum Soome meeskonnas. Kolmekordne olümpiavõitja Iivo Niskanen pidi olema Norras Trondheimis algava põhja suusaalade MMi kõige suurem soomlaste medalilootus, kuid ta haigestus ning tema osalemine suurvõistlusel on küsimärgi all.​ ​Algse kava järgi pidi ta avastardi tegema laupäeval suusavahetusega sõidus, kuid nüüd teatas ta, et jätab selle kindlasti vahele.