MMil raskustes olnud laskesuusatähte aitas ootamatu lahendus

Enne teist lasketiiru õnnestus Preussil oma valu leevendada lihtsa trikiga, millest oli väga palju kasu. «Ma lihtsalt nööpisin oma püksid lahti. Õnneks läks see valu ära,» lausus ta.

Tegu oli Preussi karjääri edukaima MMiga. Lisaks kullale jälitussõidus, sai ta hõbeda sprindis ning pronksmedalid paaris- ja segateates. «Arvestades, et andsin endast maksimumi, siis läks hästi. Oli paar asja, mis täna ei õnnestunud. Ma olin seda tänast võistlus natuke teistmoodi mõelnud, aga paraku läks nii,» sõnas Preuss, kes soovis ka ühisstardis medali peale sõita.

«Kui keegi oleks mulle eelnevalt öelnud, et lähen koju nelja medaliga, oleksin need kohe vastu võtnud. Hea oli näidata, et võin ka poodiumi kõrgeimale astmele tõusta. Võtan palju positiivset kaasa.»