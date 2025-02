Eesti kohtunikud on tõusnud Euroopas tipptasemele

Sel hooajal Euroopa tippkohtunike seas kanda kinnitanud Kull ja Tint jooksevad meeste Meistrite liigas platsile teistkordselt. «Meie jaoks näitab see enim, et esimene määramine meie mandri tugevaimas sarjas polnud juhuslik - oleme selle liiga kohtunike nimekirjas sees,» vahendati Tindi sõnu pressiteates.

«Kui septembris toimunud esimeses meeste Meistrite liiga kohtumises oli enne mängu tavapärast debüüdi närvi ja ärevust natukene sees, siis seekord saame juba rahulikumalt võtta. Nüüd on rutiin paigas. Ettevalmistus, analüüs ning töö meeskondadega käib juba automaatsemalt.»

Meeste käsipalli Meistrite liigat alustas sel hooajal 16 klubi, kes jagati kahte 8-liikmelisse alagruppi. Iga rühma kaks esimest pääsevad otse veerandfinaali ning teistele positsioonidele mängivad kaheksandikfinaalis vastavalt kolmas ja kuues ning neljas ja viies. A-alagrupis, mille mängu Kull ja Tint vilistavad, on võimsalt kulgenud One Vezprem HC, kes on kaks vooru enne lõppu veerandfinaali koha kindlustanud.

«Kui septembris oli meie jaoks uus väljakutse VARi kasutamine, siis nüüdseks oleme ka sellega sina peale saanud ning see protsess on meie jaoks sujuvam ja selgem. Ega muus osas on ju käsipall ikkagi käsipall,» rääkis Tint tippliiga eripäradest.

Nende selja taga paiknevad PSG, Füchse Berlin ning Sporting CP, kellel kõigil on veel võimalus otse veerandfinaali pääseda. Seetõttu on ka Eesti meeste kolmapäevasel kohtumisel suur kaal. B-alagruppi juhib FC Barcelona, kellele järgnevad Prantsusmaa klubi HBC Nantes ning taanlaste Aalborg Handbold.

«Meistrite liigas väljakule joosta on alati eriline tunne,» lõpetas Tint. «Seda võimalust paljudele ei anta, kuna selle jaoks peab olema eraldi nimekirjas. See määramine annab meile kindlustunde, et liigume õiges suunas.»