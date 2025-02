VIDEO Portugalis testiv Neuville sattus täbarasse olukorda

Hyundai valmistub Aafrikas peetavaks mõõduvõtuks Portugalis. Testimiseks on rada tehtud selline, et see simuleeriks Keenia tingimusi nii täpselt kui võimalik. Neuville ja tema kaardilugeja Martijn Wydaeghe läbisid rada, kuid jäid maasturiga mudasse kinni ja neid tuli pukseerida. Lõbusat videot jagas valitsev maailmameister Instagramis.