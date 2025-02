Karjääri lõpetav Bø müüs maha hirmkalli salarelva

Sellega seoses pole tal enam iga päev tarvis kasutada kallist profivarustust, mille ta on endale karjääri jooksul soetanud. 2022. aasta suvel uhkustas ta sotsiaalmeedias, et on ostnud endale nn suusalindi, mille ostuhind oli tol hetkel miljon Norra krooni ehk praeguse kursi alusel 86 000 eurot.

Bø on öelnud, et kolmel viimasel suvel mängis see trenažöör tema füüsilise vormi ladumisel olulist rolli. Ta soetas suusalindi endale just ajal, mil kolis Oslost kaugemale ning sai nii raskeid treeninguid teha kodust väga kaugele minemata.