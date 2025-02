Klæbol on MMil üks konkurent vähem, peamine rivaal sai treeningul vigastada

Arvati, et paarissprindi olümpiavõitja ja maailmameister, 28-aastane Valnes on algaval MMil koondisekaaslase Johannes Høsflot Klæbo suurim rivaal, kuid nüüd ei saa ta vähemalt individuaalsprindis kaasa lüüa.

«Erik tundis tänasel treeningul valu alaseljas. Läbiviidud uuringutest sai järeldada, et homne sprint toimub liiga vara, et ta saaks sellest taastuda. Valu takistab Erikul normaalsel tasemel suusatada. Seetõttu otsustasime Erikuga konsulteerides, et parem on mitte minna. Töötame selle nimel, et seljavalu kontrolli alla saada, et Erik oleks MMi hilisemas faasis osalema teistel distantsidel,» ütles koondise arst Ove Feragen pressiteate vahendusel.

Valnesi asemel osaleb homme sprindivõistlusel 24-aastane Ansgar Evensen, kes on sel hooajal kahes klassikasprindis saanud teise koha. MK-sarja punktitabelis on 48. kohal, sprindiarvestuses aga 15. real.

Valnes on praegu MK-sarja punktitabelis koondisekaaslase Klæbo ja rootslase Edinv Angeri järel kolmas. Sama trio on ka sprindivõistluse edetabeli tipus, ainult selle vahega, et Klæbo kannul on Valnes ja Anger.

Kuna Klæbo on sel hooajal võitnud kõik sprindivõistlused, kus ta on osalenud, on Valnes saanud võidurõõmu maitsta vaid veebruari esimesel päeval Itaalias Cognes, kus Klæbo ei võistelnud.

Paarissprint toimub MMil 5. märtsil.