Neuville: Toyotal oli uute rehvidega kohanemisel eelis

Autoralli MM-sarjas on sõidetud kaks etappi ning kuigi need on sõidetud asfaldil ja lumel, mis pole hooaja peale prevaleeriv pinnas, siis usub valitsev maailmameister Thierry Neuville, et Toyota meeskond on Hyundai ees saavutanud teatud eelise uute Hankooki rehvidega kohanemisel.​