Arlet Levandi pääses juunioride MMil isikliku rekordi lähedase tulemusega vabakavale

Konkurents on tihe, Levandi jääb 6. kohal paiknevast korealasest Habin Choi'st maha vähem kui viie punktiga. Liidrid on veidi kaugemal: korealane Minkyu Seo sai 86,68, jaapanlane Rio Nakata 86,04 punkti. Eurooplastest on Levandi aga kolmas slovakk Adam Hagara (5. koht, 80,89) ja Saksamaa esindaja Genrikh Gartungi (8. koht, 74,37) järel. Vabakava sõidetakse reede õhtul.