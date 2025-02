Euroliiga meister registreeris koosseisu Eesti noortekoondislase

Tegemist on paari nädala pärast 18-aastaseks saava noormehega, kel pikkust suisa 210 cm. Binis on aastaid harjutanud Panathinaikose akadeemias. Tal on nii Kreeka kui ka Eesti pass, tema ema on endine Eesti naiste koondise mängija Signe Sirge, isa aga kreeklane.