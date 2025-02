Kas Inglismaal sai tiitliheitlus läbi? Liverpool suurendas jälitajatega vahet

Liverpooli peatreener Arne Slot istus kahemängulise väljaku ääres juhendamise keelu tõttu küll tribüünil, kuid see ei seganud meeskonda kuidagi. Skoori avas juba 11. minutil ungarlane Dominik Szoboszlai, teisel poolajal suurendas edu argentiinlane Alexis Mac Allister.

Liverpoolil on 67 punkti, järgnevad Arsenal 54 ja Nottingham 48-ga. Tõsi, Liverpoolil on üks kohtumine enam peetud - tal on jäänud pidada 10, konkurentidel 11 mängu. Ent BBC tõi juba välja fakti, et Inglismaa kõrgliigas pole mitte kunagi (algusaegade, hooajani 1888/89 välja!) jäänud hooaja ses faasis nõnda suurt edu evinud meeskond tiitlita.