VIDEO Henri Veesaar on ookeani taga jätkuvalt heas hoos

Kui Veesaare hooaja keskmine punktisaak mängust on 8,8, siis see näitaja on just veebruarikuus hoogsalt kasvanud. Ta on sel kuul peetud kaheksast mängust seitsmes jõudnud kahekohalise arvu punktideni, kuu keskmine saak on 12,4 punkti. Ning kui hooaja keskmine lauapallide saak on 4,8, siis veebruaris läheneb see näitaja juba 6-le.