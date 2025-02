VIDEO Eesti piljardi kõigi aegade suurim saavutus: Denis Grabe võitis suurturniiri Las Vegases

«Tegemist on ka Eesti piljardi kõigi aegade kõige kõvema tulemusega. Las Vegase turniiri osalejate tase on sama tugev kui MMil. Selle võistluse kuupäevad on kõigil mängijatel aasta ette kalendris kirjas,» ütles Grabe koduklubi Predator Piljardispordi akadeemia juht ja treener Kristjan Kuusik. Seniseks parimaks tulemuseks võis hinnata mullust kümne palli MMil saadud pronksmedalit.