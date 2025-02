AMETLIK Eesti korvpallikoondis peab EM-finaalturniiri alagrupimängud Riias

Alates 2015. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist on korraldajariigil olnud võimalus valida üks partnerriik, kelle koondis paigutatakse vastavasse alagruppi. Läti Korvpalliliit ja Eesti Korvpalliliit teevad tihedat koostööd, et tuua võimalikult palju Eesti koondise fänne suve lõpus toimuvale EM-finaalturniirile Riiga. Just tol aastal tegid meie kahe riigi alaliidud samasugust koostööd.

Esimesed 1250 «​Follow Team Estonia» piletipaketti kõigile viiele Eesti koondise mängule on saadaval alates 5. märtsist platvormil https://eurobasket.bezrindas.lv/.

«Alates korvpalli algusaegadest Lätis on meie Eesti kolleegid olnud nii põhimõttelised vastased väljakul kui ka usaldusväärsed partnerid mängude ja turniiride korraldamisel erinevatel tasanditel, samuti korvpalli ühiselt tähistades. Nii oli see ka kümme aastat tagasi, kui korraldasime EuroBasket 2015 alagrupiturniiri ning Eesti rahvusvärvid olid kaunilt esindatud nii areenil kui ka Riia linnapildis. Olen kindel, et järgmisel suvel annavad meie naabrite osav meeskond ja kirglikud fännid märkimisväärse panuse EuroBasket 2025 eduloosse,» ütles Läti Korvpalliliidu president Raimonds Vējonis pressiteate vahendusel.