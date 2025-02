Suusatäht peab tõsise vigastuse tõttu MMi vahele jätma

Expressen vahendas, et 25-aastane rootslanna kukkus kolmapäevasel treeningul nii rängalt, et sai peapõrutuse. «See oli kolmapäevase eeltreeningu ajal, kui Linn kahjuks kukkus mäest alla ja lõi pea ära,» ütles rahvuskoondise arst Rickard Noberius.

Svahn katkestas kohe treeningu. Pärast uuringuid otsustasid arstid, et rootslanna pole võimeline MMil osalema. Otsus tehti kolmapäeva õhtul. «Tal on peapõrutus ja tema sümptomid on nii tõsised, et ta ei saa maailmameistrivõistlustel osaleda.»

Koondise arst Rickard Noberius: «Tal valutab endiselt pea, tal on iiveldus ja tundlik valgusele. Aga muidu läheb tal hästi. Taastumisele kulub vähemalt nädal.»

Millal otsustasite, et ta jätab MMi vahele? «​Võtsime otsuse vastu kolmapäeva pärastlõunal, kui meil olid kõik kaardid laual ja testid tehtud. Ta oli sellega nõus. Loomulikult on ta väga kurb, sest on olnud heas vormis ja väga oodanud MMi,» vastas Noberius.

Svahni personaaltreener Ola Ravald ei mõista, miks on selline ebaõnn just tema hoolealust tabanud. «Ta on muidugi endast väljas. Linn on kurb, et ei saa sõita. Paraku ei saa mitte midagi teha. Ta oksendab ja tal on kohutav peavalu. Ma ei ole kunagi enne Trondheimi minekut näinud teda nii tugevana kui praegu,» lausus ta.

Svahni asendab MMil Märta Rosenberg.