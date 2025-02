EMile pääsenud Eesti sai kõrge, kuid Balti riikidest kõige kehvema hinde

Numbri asemel hindas FIBA iga koondise esitust tähega: A+ on kõige parem ning F kõige halvem. Eesti sai hindeks A-. «Oleks olnud A või A+, kui nad oleksid mõlemad kohtumised võitnud Leedu või Poola vastu,» põhjendati FIBA veebilehel.

EMi üks korraldajatest ning valikturniiril kaks võitu ja neli kaotust noppinud Soome sai märksa kehvema hinde. «B-, sest ürituse korraldamise eelis on erinevate mängijate testimine erinevates rollides. Ürituse korraldamisest tulenev kahju on madalama hinde saamine, sest me pole päris kindlad, kui head nad on,» selgitati otsust.