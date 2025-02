2022. aastal läbi WRC videomängu jala ukse vahele saanud eestlane on seni kõik võimalused väga hästi ära kasutanud. Tunamullu tõestas Jürgenson taset FIA Rally Star programmis, eelmisel hooajal krooniti ta JWRC-sarja meistriks.

Nõnda avanes tänavu uks rallimaailma tugevuselt teise, Rally2-klassi. Kahe nädala tagune debüüt Rootsi lumistel teedel tõi seitsmenda koha. Lisaks üsna napile kogemusele tuleb silmas pidada, et Jürgensoni ja tema kaardilugeja Siim Oja istumise all on Ford Fiesta auto, mis jääb võimekuselt Škoda Fabiale ja Toyota Yarisele pigem üsna selgelt alla.