VIDEO Pippi Lotta Enok purustas Eesti mitmevõistluse eaka rekordi!

𝙎𝙀𝘾 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙤𝙧 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨𝙝𝙞𝙥𝙨: Pentathlon (60 Meter Hurdles)



Pippi Lotta Enok clocks a PR (8.46) and Ally Stephenson matches her career best (8.54) in section 4. Angel Richmore records 8.74 in section 3.



