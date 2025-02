Hüpetega endiselt kimpus Kristjan Ilvest tabas uus probleem

Pole mingisugune saladus, et hüppemäel on asjad paigast ära. Püsis lootus, et Otepää MK-etapile järgnenud nädalad toovad olukorrale leevendust. Eilne proovivõistlus aga optimismi ei sisendanud.

«Kurvaks teeb see, et kiirused on mega-madalad. Ma ei tea, kas on hoovõtus mingi probleem. Väga keeruline on nii hüpata, kui kiirus on ikka tõsiselt kehv,» rääkis Ilves usutluses ERRi spordile.