Rootsi sporditäht alustas uue karjääriga

25-aastane Duplantis on viimastel aastatel kerkinud meeste teivashüppes ainuvalitsejaks. Ta võitis mullu Pariisi olümpial kulla, kui püstitas meeletu maailmarekordi 6.25. See oli tema karjääri teine olümpiakuld, lisaks on tal ette näidata kaks MM- ja kolm EM-kulda ning kaks sise-MMi kulda. Paar kuud hiljem nihutas ta maailma tippmargi 6.25-le, kuid näis, et varu on veel kõvasti. Tõenäoliselt parandab ta enda nimele kuuluvat maailmarekordit veel tänavugi.