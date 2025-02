Simple Sessioni park kerkib: Unibet Arena muutub peagi ekstreemspordi areeniks

Loodav võistluspark saab olema elamus nii sõitjatele kui ka publikule. «Sel aastal ehitame Unibet Arenale senisest enam pargisõidule keskendunud võistlusväljaku, mis pakub suuremaid hüppeid ja avaramat sõiduruumi. Ka pargisõitjaid on tänavu erakordselt palju, mis tähendab, et show tuleb võimas – kõrged lennud ja akrobaatilised trikid on tagasi!» kirjeldas Simple Sessioni üks peakorraldajatest Mario Kalmre.

Võistluspark on rajatud 1300 m² suurusele alale ning selle on kavandanud legendaarne Nate Wessel, kelle loodud on ka X-Mängude ja teiste maailma tipptasemel ekstreemspordivõistluste rajad. Wessel on töötanud Simple Sessioni parkide disainimisega juba 19 aastat, tuues igal aastal rajale midagi uut ja unikaalset. Tänavune võistlusväljak kombineerib sujuvad üleminekud, kõrged hüpped ja tänavasõiduelemendid, luues ideaalse keskkonna nii raskemateks trikkideks kui ka tehniliseks sõiduks.