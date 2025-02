Miks võeti Mehis Virult treenerikutse alles kaks aastat pärast alaliidu poolse karistuse määramist?

«Treener lubab ühiskonnale, et lisaks oskuste juhendamisele on ta eeskuju sportlastele ja kolleegidele ning vastutab juhendatavate füüsilise ja emotsionaalse heaolu eest. Kokkulepe on treeneri kutsestandard ja selle osana eetikakoodeks. Mehis Viru murdis neid kokkuleppeid,» oli treenerite kutsekomisjoni esimehe Kristjan Porti kommentaar, miks võeti Virult treenerikutse.