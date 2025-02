USA ja Kanada vahelised pinged on viimasel ajal tõusnud, sest Trump on pärast USA presidendiks saamist naaberriiki teravate kommentaaridega halvustanud. Pärast seda, kui Trumo nimetas Kanadat USA 51. osariigiks, sai ta vastukaja endiselt USA koondise treenerilt Marschilt.

Marsch on sündinud Wisconsinis ja mänginud oma sportlaskarjääri jooksul mitmes USA klubis. Samuti on ta kodumaa koondist esindanud kahes kohtumises. Pärast mängijakarjääri lõppu töötas ta USA rahvusmeeskonna abitreenerina, juhendas New York Red Bullsi, Austrias Salzburgi, Saksamaal Leipzigi ja Inglismaal Leedsi. Alates eelmise aasta maist on ta Kanada koondise eesotsas.