Valitsev meister Levadia alustas uut hooaega jõudemonstratsiooniga

Kohtumise avavärav sündis juba 8. minutil, kui skoori tegi Levadiaga kahe hooaja vahel liitunud keskkaitsja Tanel Tammik. Avapoolaja keskel suurendas Richie Ephraim Musaba valitseva Eesti meistri edu veelgi. Laagri keskkaitsja Kaspar Laur lõi õnnetul kombel omavärava ning kaks korda sai jala valgeks Enock Kofi Otoo.​

Mängu parimaks valitu Otoo rääkis pärast matši ETV2 ülekandes: «Meil oli tiimina väga hea esitus. Täitsime väga hästi mänguplaani. Olen väga õnnelik, et saan Levadias olla. Mul on väga hea võimalus ennast siin näidata. Tahan võimalikult palju tiimi aidata. Olen praegu väga-väga õnnelik. Olen Eestis hästi kohanenud. Me teeme tiimiga hästi trenni, liigume õiges suunas.»

Levadia peatreener Curro Torres: «Iga mäng Harju vastu on keeruline. Sellises mängus on standardolukorrad väga tähtsad. Olen õnnelik, et mõned mängijaid said vajalikke minuteid juurde. Hea meel, et alustasime hooaega kolme punktiga.»

Lauri Nuuma: «Levadial õnnestusid mõned momendid, mis teise poolaja alguses olid. See murrab meiesugust noort meeskonda. See oli põhiline asi. Kui kaks väravat välja jätta, siis tegime soliidse avapoolaja. Neile tekitasime kindlasti peavalu. Algus on tehtud, kindlasti oleks tahtnud paremat tulemust.»

Järgmises voorus kohtub Levadia võõrsil Tartu Tammekaga, Harju kodus Tallinna Kaleviga.