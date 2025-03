PM TRONDHEIMIS FIS tahtis küll head, aga... ehk Kuidas on komberevolutsioon Kristjan Ilvest ja Co-d tegelikult mõjutanud?

Selleks, et päike kauem säraks, otsustas FIS astuda keskkonnasõbraliku sammu ja kombinesoonide arvu piirata. Vähemalt paberil. Päriselus kujunes asi aga mõneti teistsuguseks.

Kuivõrd sõna «kombe» on argikeelne, eelistaks Ilmar Tomusk ja Co., et kahevõistluse ülekannetes ütleksid kommentaatorid ilusti välja «hüppekombinesoon». Päriselt nad «kombekülluse» vastu siiski midagi teha ei saa, erinevalt FISist…