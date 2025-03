Norra suusatäht on jäärapäiselt populaarse eseme kandmise vastu

Neljapäeval paistis Trondheimis ere päike, kuid erinevalt kõikidest teistest konkurentidest ei kandnud ta päikseprille. Pärast võistlust tunnistas ta, et ta pole prillikandja tüüpi ja usub, et saab ilma nendeta paremini hakkama.

«Olen sündinud ilma prillideta ja nii on parem olla,» ütles Skistad, kes on tuntud oma konkreetsete väljaütlemiste poolest.

«Need on peamiselt silmade kaitseks. Ereda päikese käes näeb nendega paremini, aga nad on ka abiks, kui sajab vihma või on tõeliselt külm. See on üks põhjus prillide kandmiseks,» selgitas Aukland.